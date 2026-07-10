Le “Pive nel Sacco” a Perignano, una serata omaggio agli 883 e a Max Pezzali

Written by Redazione• 1:31 pm• Perignano, Eventi/Spettacolo, Pisa

PERIGNANO – Una serata dedicata alla grande musica italiana e ai ricordi di un’intera generazione. Lunedì 20 luglio, a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, arrivano Le Pive nel Sacco, una delle tribute band toscane più apprezzate dedicate agli 883 e a Max Pezzali.

Da oltre dieci anni la formazione porta sui palchi della Toscana uno spettacolo coinvolgente, costruito sui più grandi successi della storica band di Pavia e del successivo percorso artistico di Max Pezzali. Un repertorio capace di unire generazioni diverse, facendo cantare e divertire il pubblico con brani diventati veri classici della musica italiana.

Quella di Perignano sarà una serata all’insegna della condivisione, della nostalgia e del divertimento, con un viaggio musicale che riporterà il pubblico agli anni Novanta e ai primi anni Duemila, attraverso canzoni che ancora oggi rappresentano la colonna sonora di tanti ricordi.

Nate quasi per gioco e diventate negli anni un punto di riferimento per gli appassionati degli 883 e di Max Pezzali, Le Pive nel Sacco continuano a proporre uno spettacolo dal vivo ricco di energia ed emozioni, confermandosi tra le realtà più seguite del panorama tribute toscano.

L’appuntamento è quindi per lunedì 20 luglio a Perignano, per una notte di musica e festa collettiva sulle note di brani intramontabili come “Gli anni”, “Come mai”, “Sei un mito” e “Nord Sud Ovest Est”.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito www.tributo883.it e i canali social de Le Pive nel Sacco.

Last modified: Luglio 10, 2026