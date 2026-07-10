Buoni Scuola 2026/2027, pubblicato l’avviso del Comune di Pisa: domande dal 10 al 31 luglio

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PISA – Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa l’avviso pubblico per l’assegnazione dei Buoni Scuola per l’anno scolastico 2026/2027, promossi nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Le domande potranno essere presentate da venerdì 10 luglio fino alle 12 di venerdì 31 luglio.

Il bando ha l’obiettivo di sostenere le famiglie con bambini e bambine iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie private con sede nel Comune di Pisa, attraverso un contributo economico una tantum fino a un massimo di 500 euro per ciascun bambino. Le mensilità per le quali sarà possibile richiedere il contributo regionale sono quelle comprese tra novembre 2026 e giugno 2027.

Possono presentare domanda i genitori o tutori di bambini e bambine nati tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2024, residenti in un Comune della Toscana, iscritti per l’anno scolastico 2026/2027 a una scuola dell’infanzia paritaria privata che preveda il pagamento di una retta mensile. È inoltre necessario essere in possesso di un’attestazione ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 30mila euro.

Non sono ammissibili le domande relative alle sole spese di refezione scolastica non collegate al pagamento di una retta mensile. La richiesta può essere presentata da uno solo dei genitori o tutori e unicamente all’amministrazione comunale dove ha sede la scuola.

Non potranno beneficiare del contributo i nuclei familiari che ricevono, per lo stesso scopo, altri rimborsi o sovvenzioni pubbliche o fiscali di importo superiore alla spesa sostenuta.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, accedendo alla pagina dedicata del sito del Comune di Pisa, dove sono pubblicati anche il bando e la documentazione. Per l’accesso sono necessarie credenziali SPID di II livello, CIE o TSN attivate.

Last modified: Luglio 10, 2026