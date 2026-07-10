Pisa intitola un’area verde al professor Virgilio Facchini

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PISA – Si terrà martedì 14 luglio, alle 18, la cerimonia di intitolazione al professor Virgilio Facchini dell’area verde situata tra via San Francesco e il viale pedonale Bruno Guerrini.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alla toponomastica Amanuel Sikera e i figli del professore, Elisabetta e Luca Facchini.

Nato a Livorno il 28 febbraio 1940, Virgilio Facchini ha dedicato la propria vita alla medicina, affermandosi come uno dei principali punti di riferimento della ginecologia e dell’ostetricia pisana. Laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Siena e specializzato con lode in Ostetricia e ginecologia, ha ricoperto all’Università di Pisa incarichi di crescente responsabilità fino a dirigere la Clinica ostetrica e ginecologica.

Successivamente ha guidato l’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e il Dipartimento di ostetricia e ginecologia. Nel corso della sua carriera ha affiancato all’attività clinica quella scientifica e accademica, pubblicando circa 300 lavori e contribuendo allo sviluppo della ginecologia e dell’oncologia ginecologica.

Come primo operatore ha eseguito circa 4mila interventi chirurgici e seguito oltre 15mila parti, accompagnando migliaia di donne in momenti fondamentali e spesso delicati della loro vita.

Il professor Facchini viene ricordato non solo per la competenza professionale, ma anche per la profonda umanità, la generosità e la costante disponibilità dimostrate nei confronti delle pazienti. Il suo impegno ha lasciato un segno profondo nella comunità pisana, contribuendo a promuovere i valori del rispetto della persona e della tutela della salute.

Last modified: Luglio 10, 2026