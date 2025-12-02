Pisa entra nell’Archivio Nazionale dello Stato Civile: addio ai registri cartacei dopo 159 anni

Written by admin• 2:13 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- A partire da oggi, martedì 2 dicembre, il Comune di Pisa compie un nuovo passo nel percorso di digitalizzazione dei servizi al cittadino, entrando ufficialmente nell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). L’adesione rientra in un più ampio progetto di innovazione tecnologica sostenuto anche dalle risorse del PNRR digitale.

Con il subentro nell’ANSC termina definitivamente l’utilizzo dei registri cartacei: dopo 159 anni di servizio sono stati formalmente chiusi lunedì 1 dicembre. Da oggi, tutti gli atti di stato civile – redazione, iscrizione, trascrizione, annotazione e conservazione – saranno prodotti esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma nazionale. I cittadini potranno richiedere online i certificati di Stato Civile accedendo alla sezione “Servizi online Anagrafe e Stato Civile” sul sito del Comune di Pisa.

«Si tratta di un cambiamento importante – afferma l’assessore ai servizi demografici e al digitale, Gabriella Porcaro – che permette ai cittadini di ottenere certificati e documenti in modo rapido, sicuro e senza la necessità di recarsi allo sportello. Una modernizzazione che coinvolge l’intero sistema dei servizi demografici, migliorando la gestione delle richieste e semplificando l’esperienza di residenti e famiglie. Invitiamo tutti a utilizzare i servizi digitali come parte di una pubblica amministrazione più efficiente e vicina alle persone».

Con il nuovo sistema, tutti gli atti relativi a cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio e decesso saranno generati nativamente in formato digitale e integrati in un archivio nazionale interoperabile. La piattaforma, sviluppata dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, permette una gestione uniforme e semplificata delle procedure, sostituendo definitivamente la tenuta dei registri cartacei.

