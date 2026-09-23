Pisa, dal 1° ottobre le domande per gli albi di scrutatori e presidenti di seggio

Written by Redazione• 12:17 pm• Pisa, Attualità

Richieste entro il 31 ottobre per i presidenti e il 30 novembre per gli scrutatori. Non è necessario rinnovare l’iscrizione per chi è già presente negli elenchi

PISA – Da giovedì 1° ottobre gli elettori del Comune di Pisa potranno presentare domanda per essere iscritti negli albi delle persone idonee a svolgere le funzioni di scrutatore o di presidente di seggio elettorale.

Le richieste dovranno essere presentate entro sabato 31 ottobre per l’albo dei presidenti di seggio e fino al 30 novembre per quello degli scrutatori. Chi possiede i requisiti previsti potrà richiedere l’iscrizione a entrambi gli albi. Per le persone già inserite negli elenchi non sarà invece necessario rinnovare la domanda.

«Svolgere il ruolo di scrutatore o presidente di seggio – dichiara l’assessore alla partecipazione del Comune di Pisa, Amanuel Sikera – è un’occasione per offrire il proprio contributo concreto allo svolgimento della vita democratica del nostro Paese, dimostrando un alto senso civico, soprattutto in previsione del prossimo anno, che vedrà l’indizione delle elezioni nazionali. È un’esperienza che permette di osservare da vicino il funzionamento delle istituzioni e che fa crescere la coscienza civica di ognuno: per questo la consiglio soprattutto ai giovani. Dal 1° ottobre, quindi, invito chiunque voglia dare la propria disponibilità a presentare la domanda per l’inserimento negli albi».

Amanuel Sikera

I requisiti. Per l’iscrizione all’albo degli scrutatori è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado. Per l’albo dei presidenti di seggio è invece richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per entrambe le funzioni è inoltre necessario non aver superato, alla data della votazione, il settantacinquesimo anno di età. Non possono essere iscritti i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze armate in servizio; i medici delle aziende sanitarie incaricati delle funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari e ai medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali; i candidati alle elezioni interessate dalla votazione e i dipendenti delle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Presentazione delle domande. Le richieste, redatte in carta libera, potranno essere consegnate personalmente dall’interessato o da un’altra persona all’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa, alla Sesta Porta in via Battisti 53, quarto piano. Sarà possibile anche inviarle per posta.

Le domande potranno inoltre essere trasmesse tramite e-mail agli indirizzi elettorale@comune.pisa.it per l’albo dei presidenti e cec@comune.pisa.it per quello degli scrutatori. In caso di invio telematico sarà necessario allegare la copia di un documento di identità.

Le informazioni e la modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale e sul sito del Comune di Pisa, nelle pagine dedicate agli incarichi di scrutatore di seggio e presidente di seggio.

Last modified: Settembre 23, 2026