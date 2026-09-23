Festa degli Scalzi, cinque giorni di iniziative alle Piagge

Written by Redazione• 11:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

L’ottava edizione, dedicata al viaggio e al cammino, si svolgerà dal 25 al 29 settembre. Previste modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta

PISA – Torna alle Piagge la Festa degli Scalzi, giunta all’ottava edizione, con un programma di appuntamenti che coinvolgerà viale delle Piagge, il Centro Espositivo SMS, San Michele degli Scalzi e altri luoghi del quartiere.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Le Piagge con il patrocinio del Comune di Pisa, propone incontri culturali, spettacoli, momenti conviviali e iniziative dedicate alle tradizioni del territorio.

L’edizione 2026 è dedicata al tema “Il viaggio e il cammino” e alle figure di San Michele e Santa Bona, legate alla storia religiosa della città. Al tema sarà dedicata anche la conferenza della professoressa Maria Luisa Ceccarelli Lemut sul Cammino di San Michele e Santa Bona.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 24 settembre alle 18.30 a San Biagio, dove Renzo Castelli presenterà il libro “Pisa 1945. La rinascita”.

Venerdì 25 settembre alle 17.00, in salita Sant’Ubaldo, si terrà l’inaugurazione della Fiera degli Scalzi. Alle 18.00, al Centro SMS, è prevista la conferenza della professoressa Maria Luisa Ceccarelli Lemut sul Cammino di San Michele e Santa Bona, seguita dalla degustazione dei vini del Cammino.

Sabato 26 settembre il programma si sposterà anche a Vicopisano. Alle 10.00, davanti alla Pieve, è prevista la partenza per la Festa di San Michele Arcangelo alla Verruca. Alle 12.00, al Prato del Ceccottino, sarà celebrata la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Pisa, padre Saverio Cannistrà. Alle 13.00 si terrà la conferenza sulla storia della Rocca e dell’Abbazia di San Michele alla Verruca, seguita alle 13.30 dalla merenda.

Nel pomeriggio gli appuntamenti proseguiranno alle 17.30 al Centro SMS con lo spettacolo “Odisseo approda alle Piagge”, adattamento teatrale curato da “La Bottega si Legga”. Alle 20.00, nel chiostro del Centro SMS, si terrà la Cena in Giallo con la Magistratura di San Michele.

Domenica 27 settembre, alle 17.30, si svolgerà la decima edizione del Premio di poesia “Vernacolo Pisano”, promosso dagli Amici di Massimo Biagi, dalla Delegazione pisana dell’Accademia del Peperoncino, dalla rivista “Er Tramme” e dal Crocchio Goliardi Spensierati.

La Festa degli Scalzi si concluderà martedì 29 settembre alle 19.00, nella chiesa di San Michele, con la Messa solenne dedicata a San Michele e presieduta da don Francesco Bachi.

Le modifiche al traffico. Per consentire lo svolgimento della manifestazione e le operazioni di montaggio e smontaggio, la Polizia Municipale ha disposto modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nella zona delle Piagge.

Sul viale delle Piagge, nel tratto compreso tra via Masaccio e salita Sant’Ubaldo, dalle 00.01 di giovedì 24 alle 12.00 di lunedì 28 settembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta. Lo stesso tratto sarà chiuso al transito veicolare dalle 7.00 del 24 settembre alle 12.00 del 28 settembre.

Nel tratto tra salita Sant’Ubaldo e via Viviani sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati dalle 00.01 del 24 alle 12.00 del 28 settembre. Nello stesso periodo il provvedimento interesserà anche via Masaccio, nel tratto compreso tra viale delle Piagge e via Prinetti.

Sarà inoltre sospesa la pista ciclabile sul lato delle abitazioni nel tratto interessato dal mercato, dove potranno transitare a passo d’uomo soltanto i veicoli autorizzati.

In salita Sant’Ubaldo saranno istituiti la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta dalle 7.00 di venerdì 25 alle 12.00 di lunedì 28 settembre.

Nello stesso arco temporale sarà previsto l’obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono viale delle Piagge in direzione nord, all’intersezione con via Viviani, e per quelli che percorrono via Avanzi in direzione del fiume, all’intersezione con piazza San Michele degli Scalzi.

Le linee urbane di Autolinee Toscane interessate dai provvedimenti saranno deviate. Gli utenti saranno informati attraverso apposite comunicazioni alle fermate e ai capolinea.

Last modified: Settembre 23, 2026