“La Zona Blu” apre il DEEP Festival al Teatro Nuovo di Pisa

Written by Redazione• 12:43 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Martedì 29 settembre lo spettacolo di Kepler-452 nato dall’esperienza vissuta a bordo della Sea-Watch 5 durante una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo

PISA- “Sarà “La Zona Blu” di Kepler-452 ad aprire, martedì 29 settembre alle 21.00, gli appuntamenti del DEEP Festival al Teatro Nuovo di Pisa. Una restituzione teatrale nata da un’esperienza vissuta direttamente ai confini dell’Europa.

Nel luglio 2024 la compagnia Kepler-452 è salita a bordo della Sea-Watch 5, nave impegnata nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, per una missione della durata di un mese. Durante quelle settimane sono state soccorse 156 persone, alcune delle quali gravemente intossicate, successivamente sbarcate nel porto di La Spezia.

A bordo Nicola Borghesi, uno dei due componenti di Kepler-452, ha raccolto impressioni e pensieri in una rubrica per un quotidiano intitolata “La Zona Blu”, mentre Enrico Baraldi ha documentato quei giorni con una telecamera.

Al ritorno dalla missione qualcuno ha chiesto loro: «Allora, com’è andata sulla Sea-Watch?». Le risposte possibili, si sono accorti, erano soltanto due: «Tutto bene, grazie, è stato molto intenso». Oppure: «Ce l’hai un’ora, che ti racconto?».

Da questa domanda nasce “La Zona Blu”, una lettura di appunti in forma di diario di bordo, accompagnata da immagini documentarie originali. Un racconto in prima persona che prende le mosse dalla storia di un uomo che non sa nuotare e non ama il mare e che si ritrova, quasi suo malgrado, nel mezzo del Mediterraneo insieme a un gruppo di soccorritori.

“La Zona Blu” è una restituzione solitaria, immaginata prima dell’inizio delle prove di “A Place of Safety”, il successivo spettacolo di Kepler-452 che porta in scena, accanto agli artisti, anche cinque soccorritori. La produzione, che ha debuttato al Teatro Arena del Sole di Bologna nel febbraio 2025, è realizzata da ERT – Teatro Nazionale, Teatro Metastasio di Prato, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia e Théâtre des 13 vents CDN Montpellier.

Al Teatro Nuovo ci saranno invece una sola voce, quella di Nicola Borghesi, e le immagini raccolte da Enrico Baraldi durante la missione. Un diario di bordo che diventa teatro e una testimonianza che non pretende di chiudere le domande, ma di aprirle.

Dopo l’appuntamento inaugurale, il percorso pisano del DEEP Festival proseguirà a Ballast – Officine Creative, in via Giunta Pisano 14, con “K – Il Castello”, in programma giovedì 1° ottobre, e “Siamo tutti in pericolo”, sabato 3 ottobre.

“La Zona Blu – Una lettura di appunti dai confini dell’Europa” andrà in scena martedì 29 settembre alle 21.00 al Teatro Nuovo di Pisa, in piazza della Stazione 16.

Il biglietto intero costa 12 euro, il ridotto 10 euro. I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del teatro il martedì dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00, oppure online sul sito CiaoTickets.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 392 3233535 o scrivere all’indirizzo teatronuovopisa@gmail.com.

Last modified: Settembre 23, 2026