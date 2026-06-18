Torna “Bagni di Vino” al Parterre di San Giuliano Terme

Written by Redazione• 8:28 am• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

SAN GIULIANO TERME – Torna per la quarta edizione consecutiva Bagni di Vino, la kermesse enogastronomica che ogni giugno trasforma il Parterre di San Giuliano Terme in un luogo dove il vino incontra la musica, il cibo, le persone e il territorio.

Da venerdì, per due serate (il 19 e il 20 giugno, dalle 19 alle 24) il Parterre comunale si trasforma in uno spazio immersivo e sensoriale in cui i visitatori avranno la possibilità di incontrare direttamente i produttori vinicoli delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara e degustare vini di qualità abbinati a proposte gastronomiche curate da attività locali, il tutto immersi in un’atmosfera calda e informale, nel verde, con luci soffuse, musica dal vivo e DJ set.

Sedici i produttori della Toscana centro-settentrionale protagonisti. Otto della provincia di Pisa: fattorie San Vito e Uccelliera, Tenute Lunelli, cantina Simone Setti, Il Frantonio di Vicopisano, l’Agona Vini, il podere di Pelliciano e la tenuta Tellini di Crespignano. Quattro del territorio lucchese: Tenuta Mariani “Il segreto”, Tenuta del Buonamico, La Mimosa e Società agricola Manuel Pulcini. E altrettanti dalla provincia di Massa Carrara: Podere Scurtarola, aziende agricole “Il Sogno” e Ricciotti Francesco e Vini Rosalba.

L’ingresso è libero ma per partecipare alle degustazioni è possibile acquistare un carnet degustazione che include un calice di “Bagni di Vino”, una sacchetta porta calice e quattro token assaggio (13 euro in prevendita, 15 euro alle casse nei due giorni di “Bagni di Vino”). Agli stand presenti sarà possibile anche assaggiare piatti locali pensati per accompagnare ed esaltare i vini in degustazione.

Due gli spettacoli musicali in programma: venerdì 19 sale sul palco il “Tree Jazz Quartet” con la voce di Grazia Broggi e Roberto Brambilla alla chitarra, Franco Tripodi al basso elettrico e Luca Casiraghi alla batteria. Sabato 20, invece, sarà la volta del “Trio delle Meraviglie”, un viaggio attraverso decenni di musica anglosassone e americana a cura di Christian Secchi (chitarra e voce), (Sammy Marconcini (basso e voce) e Federico Barsanti (chitarra).

Ulteriori informazioni e prenotazioni del carnet degustazioni sul sito www.bagnidivino.it e sui profili facebook e instagram della kermesse.

Last modified: Giugno 18, 2026