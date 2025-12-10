Pisa celebra i 25 anni dell’Area ricerca CNR, Manetti: “Motore di crescita per l’Italia”

Written by admin• 12:37 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si sono conclusi nella mattinata di mercoledì 10 dicembre i festeggiamenti per i 25 anni dell’Area della ricerca di Pisa del Consiglio nazionale delle ricerche, il più grande insediamento territoriale dell’Ente. Una ricorrenza che ha riunito istituzioni, ricercatori e rappresentanti del territorio per ripercorrere la storia, i successi e le prospettive di un polo scientifico che, dal 2000 a oggi, è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale.

“Sono venticinque anni in cui Pisa, il Cnr e questo insediamento hanno rappresentato un vero faro per la comunità scientifica – ha dichiarato l’assessora regionale alla Cultura e Ricerca, Cristina Manetti –. In questo luogo si incontrano saperi diversi e complementari: competenze mediche, scientifiche, informatiche. Un patrimonio straordinario che oggi è più che mai cruciale per affrontare le sfide del nostro tempo, sostenere la crescita del Paese e rispondere a problemi centrali nello sviluppo della ricerca, penso ad esempio all’ambito medico. Questo insediamento è, e continuerà a essere, un motore di innovazione per tutta l’Italia, non solo per la Toscana“.

L’Area della ricerca di Pisa affonda le sue radici negli anni Cinquanta, quando il Cnr scelse la città come sede per i primi laboratori. L’attuale complesso fu inaugurato il 6 dicembre 2000 alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, segnando l’inizio di una stagione di espansione e consolidamento. Oggi raccoglie 13 istituti e rappresenta un polo multidisciplinare unico, capace di generare sinergie che spaziano dalla fisica alla medicina, dall’informatica alle scienze umane, contribuendo in modo determinante alla competitività della ricerca italiana a livello europeo e globale.

La celebrazione del venticinquennale è stata l’occasione per valorizzare una storia di eccellenza costruita grazie al lavoro quotidiano di ricercatori, tecnici e personale amministrativo, che hanno trasformato l’Area in un motore di sviluppo, innovazione e collaborazione con il territorio.

