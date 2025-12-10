Written by admin• 12:33 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

Venerdì 12 dicembre, ore 16:00 Sala Soci Ipercoop Navacchio



CASCINA – Venerdì 12 dicembre alle ore 16.00, presso la Sala Soci dell’Ipercoop di Navacchio, si terrà l’incontro pubblico “Digitale, Ricerca, Umanità: Tre Sguardi sull’Intelligenza Artificiale in Sanità”, un appuntamento dedicato a comprendere come l’innovazione tecnologica stia trasformando il mondo della salute e del welfare.

L’incontro si inserisce nel ricco calendario di iniziative che l’amministrazione comunale di Cascina ha messo in campo insieme alla Misericordia di Navacchio e che ha visto anche la collaborazione della Sezioni Soci Coop di Cascina.

“Un sentito ringraziamento – commenta Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – agli operatori e ai volontari della Misericordia di Navacchio e ai dipendenti comunali dell’ufficio sociale. Grazie al loro operato, il Centro di Facilitazione Digitale di Navacchio ha raggiunto ad oggi quasi 2000 persone ritagliandosi un ruolo centrale nei nuovi bisogni della comunità, tra i quali emerge l’inclusione digitale“

L’evento offrirà un confronto a più voci tra istituzioni, ricerca accademica e terzo settore, con l’obiettivo di analizzare il ruolo dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario dal punto di vista tecnologico, organizzativo ed etico-sociale.

Dopo i saluti istituzionali del Comune di Cascina, interverranno:

Dott. Andrea Belardinelli, Responsabile del Settore Sanità digitale e innovazione della Regione Toscana, che approfondirà le prospettive e le strategie regionali per l’innovazione dei servizi sanitari.

Prof. Alessandro Biondi, Professore Associato di Ingegneria Informatica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con un contributo sullo stato dell’arte della ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla sanità.

Don Emanuele Morelli, Direttore della Caritas diocesana di Pisa, che offrirà una riflessione sul valore umano, sociale e comunitario della tecnologia nei percorsi di cura.

A moderare l’incontro sarà Marco Lenzini, Coordinatore Generale della Misericordia di Navacchio.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza ed è particolarmente rivolta a professionisti sanitari, operatori sociali, studenti e a chiunque sia interessato ai temi dell’innovazione digitale e del futuro della sanità

Last modified: Dicembre 10, 2025