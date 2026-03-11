Pisa – Cagliari: tutte le info sui biglietti

Written by Redazione• 4:01 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Cagliari, in programma domenica 15 marzo 2026 alla Cetilar® Arena (ore 15.00) e valida per la 29° giornata del Campionato Serie A EniLive.

Apertura Prevendita Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Mercoledì 11 marzo 2026 (ore 16.00) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)

N.B. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva (Nord e Sud) e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card. Tale limitazione NON riguarderà i settori di Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore.

Apertura Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Mercoledì 11 marzo 2026 (ore 16.00). Le Autorità competenti hanno disposto il divieto di vendita (in qualsiasi settore dello stadio) per i residenti nella Regione Sardegna. I tifosi provenienti da altre regioni italiane potranno accedere al settore ospiti solo se in possesso di tessera del tifoso della società sportiva Cagliari Calcio.

Apertura prevendita on line. Mercoledì 11 marzo 2026 (ore 16.00). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna.

Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Promo Donne. E’ stato previsto uno sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti riservato a tutte le donne. Lo sconto sarà valido per tutti i settori (escluso il settore ospiti) e sarà possibile acquistare il biglietto ridotto in promozione solo ed esclusivamente presso i seguenti punti vendita (no on-line).

Promo Under 14. Per questa partita sarà valida anche la promozione riservata ai minori anni 14 cui la società ha riservato n.600 biglietti a titolo gratuito ottenibili, fino ad esaurimento, in tutti i settori dello Stadio. I titoli omaggio potranno essere richiesti presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo) a fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera da parte di un di un accompagnatore maggiorenne (genitore o parente fino al quarto grado). Ricordiamo che la legge (D.L. 8/2/2007 nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41) prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Questi i prezzi

Curva Nord

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Donna. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Donna. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Donna. 15.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 15.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Donna. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 105.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto Donna. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

