Pisa, Sport/Altro

PISA – Dopo la riconferma di Luca Casapieri è Luca Barsotti, che vestirà ancora la casacca nerazzurra numero nove per la prossima stagione.

Per Luca, molteplici le soddisfazioni con la maglia del Pisa Beach Soccer: due scudetti e un titolo di Coppa Italia in bacheca.

Soddisfazione ed entusiasmo per i Campioni d’Italia in carica che potranno così contare per la stagione 2023 su di un altro punto fermo del gruppo squadra nerazzurro.

