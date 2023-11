Pisa – Brescia. Gradinata chiusa, gli abbonati si spostano in tribuna

Scritto da admin• 1:10 pm• Pisa SC

PISA – La Società Pisa Sporting Club, in relazione alla parziale interdizione al pubblico del settore di Gradinata, comunica ai possessori di abbonamento relativo a tale settore che sono state predisposte le seguenti variazioni per la gara Pisa-Brescia, in programma all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani” sabato 25 novembre (ore 16.15)

– I possessori di abbonamento valido per la Gradinata Laterale, relativo alle file dalla n.7 in poi e relativo ai settori 21-21B-22 saranno posizionati in Tribuna Inferiore.

– I possessori di abbonamento valido per le Gradinata Premium, relativo alle file dalla n.7 in poi saranno posizionati in Tribuna Superiore.

Agli abbonati interessati a tale spostamento sarà inviato via mail il nuovo segnaposto; l’accesso allo Stadio in occasione della partita sarà direttamente dal Tornello relativo al settore di Tribuna semplicemente presentando il proprio abbonamento.

Invitiamo gli abbonati interessati a tale spostamento che entro le ore 18.00 di oggi (mercoledì 22 novembre) non ricevono alcuna comunicazione via mail a scrivere all’indirizzo info@pisasportingclub.com (entro le ore 18.00 di giovedì 23 novembre) indicando un indirizzo mail valido e segnalando la mancata ricezione.

Importante. I possessori di abbonamento valido per il settore di Gradinata, relativo alle file comprese tra la n.1 e la n.6 manterranno il loro abituale posto.

