Pisa – Brescia 1-1. Solo un pareggino. Moreo illude, ma non basta

Scritto da Antonio Tognoli• 3:32 pm• Pisa SC

PISA – Pisa e Brescia si dividono la posta (1-1) nel posticipo della quattrordicesima giornata del campionato di serie BKT all’Arena Garibaldi. Al gol iniziale dell’ex Stefano Moreo ha risposto Bjarnason poco prima del quarto dora. Il Pisa non è riuscito ad avere la meglio delle Rondinelle, che anzi nella parte iniziale della ripresa si sono rese pericolose e ci è voluto un grande Nicolas in almeno due occasioni per sventare gli attacchi di Moncini e compagni. Il pareggio allunga tuttavia la serie positiva del Pisa atteso tra sette giorni alla sfida ancora all’Arena con la Cremonese.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Brescia in completo bianco. Parte forte il Pisa che schiaccia le Rondinelle nella propria area di rigore. Alla prima occasione il Pisa passa in vantaggio (5′): cross da sinistra di Lisandro Tramoni per la testa di Stefano Moreo che trova l’angolo alla destra di Lezzerini: 1-0 per il Pisa. Prima rete per Moreo ex di turno. La reazione del Brescia non si fa attendere. Ci prova subito Bertagnoli dalla distanza Nicolas però si distende in tuffo alla propria destra e respinge. Al 13′ il Pisa va in gol con Valoti su assist di Torregrossa, ma la’rbitro annulla per offside dell’attaccante nerazzurro. Sul capovolgimento di fronte Dickmann crossa rasoterra da destra, Canestrelli svirgola a centro area dove Bjarnason è ben appostato a cui basta un piatto destro per siglare l’1-1. Seconda rete stagionale per il giocatore islandese del Brescia. Tutto da rifare per il Pisa. La formazione di mister Aquilani si rigetta in avanti e sfiora il vantaggio dopo un traversone deviato, palla che si alza sopra la traversa. I nerazzurri protestano per una caduta in area di Torregrossa. Rispetto ai primi minuti però la partita è calata di intensità. Beruatto va via in bello stile sul settore sinistro il suo tiro cross però termina tra le braccia di Lezzerini. La risposta del Brescia c’è prima nella conquista di due corner e poi con la traversa colpita da Cistana. Il Pisa è in affanno. Il Brescia ci prova ancora con un diagonale di Mangraviti: Nicolas blocca a terra. A bordo campo intanto batibecco Aquilani – Maran. L’arbitro ammonisce entrambi. Al 32′ il Pisa ha una grande occasione per tornare in vantaggio: Moreo in veste di rifinitore lavora un buon pallone e serve Lisandro Tramoni il cui morbido pallonetto colpisce la traversa forse con la deviazione decisiva di Lezzerini. Niente di fatto. Si rimane sull’1-1. Il Pisa nel finale di primo tempo prova a rendersi pericoloso. Un cross da sinistra di Moreo viene sventato in corner dalla difesa bresciana, un tiro di Valoti dal limite viene respinto. La prima frazione si chiude sull’1-1.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio all’intervallo per il Pisa. Nerazzurri che in avvio hanno subito una buona occasione sull’asse Torregrossa – Tramoni, ma l’azione purtroppo non va a buon fine. E’ invece il Brescia a farsi pericoloso prima con Moncini (51′) con Nicolas che devia con il corpo in angolo e poi con Olzer imbeccaton dallo stesso Moncini. E’ ancora Nicolas a deviare in corner ed anticipare in uscita il numero 27 delle Rondinelle. L’Arena protesta perchè il direttore di gara Monaldi sorvola su alcuni evidenti falli a centrocampo. Al minuto al termine di un bel fraseggio Torregrossa serve Moreo che salta Lezzerini, poi il suo cross è fermato da Cistana. Prima Monaldi assegna il rigore al Pisa poi è richiamato al Var e torna sulla propria decisione perchè in precedenza Moreo aveva toccato con il braccio. Niente rigore si riparte addirittura da una rimessa da parte di Lezzerini. Ilm Pisa sembra subire psicologicamente il rigore non assegnato. Il Brescia invece si butta in avanti e Nicolas deve ancora una volta fare gli straordinari deviando in corner una conclusion di olzer toccata forse da Leverbe. Poco dopo su azione d’angolo Moncini alza sopra la traversa con il sinistro. Brivido ancora sotto la Nord per il Pisa che cerca di scuotersi con il suo bomber Torregrossa che prova la rovesciata, palla alta sopra la traversa. Il Brescia però si fa ancora pericoloso con un tiro a giro di Olzer. Aquilani al 68′ opera tre cambi: dentro Gliozzi, D’Alessandro e Nagy, fuori Moreo, Berberis e Torregrossa. Maran risponde al suo collega inserendo Bianchi e Galazzi per Bjarkason e Moncini. Il Pisa ci prova e si rende pericoloso con Gliozzi dopo ripetuto scambio con Tramoni ma non trova il tempo per la battuta. Aquilani inserisce anche Vignato al posto di uno stanco Tramoni. D’Alessandro prova il break al minuto 78 conquista palla sulla tre quarti e dopo una bella finta dai sedici metri ci prova con il destro, palla che lambisce il palo alla destra di Lezzerini. Negli ultimi minuti il Pisa cerca il gol, ma la difesa del Brescia fa buona guardia. Sono cinque i minuti di recupero concessi. C’è tempo anche per l’ingresso in campo di Calabresi per Esteves. Il Brescia guadagna un corner senza esito. Gara confusa. nel finale. Finisce 1-1 tra i pochi applausi e parecchi fischi e mugugni dell’Arena.

PISA – BRESCIA 1-1



PISA (4-3-2-1): Nicolas; Esteves (91′ Calabresi), Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Barberis (68′ Nagy), Piccinini, Valoti; Torregrossa (68′ Gliozzi), Lisandru Tramoni L. (78′ Vignato); Moreo (68′ D’Alessandro). A disp. Loria, Hermannsson, Masucci, Arena, Barbieri, Veloso. All. Alberto Aquilani.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, Bertagnoli, van de Looi, Fares (24′ Huard); Olzer (79′ Borrelli), Bjarnason (71′ Galazzi); Moncini (71′ Bianchi) A disp. Andrenacci, Ndoj, Fogliata, Adorni, Ferro, Besaggio. All. Rolando Maran.

ARBITRO: Monaldi della sezione di Macerata (Ass. Affatato-Trasciatti). Quarto uomo: Silvestri. VAR: Abbattista. AVAR: Longo

RETI: 5′ Moreo (P), 14′ Bjarnason (B)

NOTE: giornata fresca, terreno in buone condizioni. Ammoniti Maran (B), Aquilani (P), Cistana (B), Valoti (P), Esteves (P), Borrelli (B). Spettatori 6.647. Angoli 3-6. Rec pt 2′; st 5′.

Last modified: Novembre 25, 2023