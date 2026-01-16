Written by admin• 10:07 am• Pisa SC

PISA – Pisa e Atalanta si sfidano questa sera (ore 20.45) nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie A EniLive. Un match importante per il Pisa che potrà contare sui due nuovi neo acquisti Rosen Bozhinov e Rafiu Durosinmi, in chiave salvezza. Palladino cerca invece la settima vittoria su sette gare, la quarta di fila in campionato con il vero colpo del mercato di gennaio fin qui, ossia Jack Raspadori che si è preso il numero 18 e partirà dalla panchina.

di Antonio Tognoli

Nel Pisa non ci sarà Caracciolo squalificato. Gilardino è chiamato a decidere se utilizzare da subito il nuovo arrivato Bozhinov o dare fiducia al giovane Francesco Coppola che con il Como ha esordito in serie A ed incassato anche i complimenti di Fabregas. Al netto della decisione del tecnico nerazzurro, gli altri due posti dovrebbero essere occupati da Calabresi e Canestrelli. Sulla linea mediana Marin e Hojholt si giocano come al solito una maglia al fianco di Aebischer. Sugli esterni dovrebbe tornare dal primo minuto Tourè che ha smaltito il problema alla caviglia con Angori a sinistra. In attacco spazio a Tramoni e Moreo poco più indietro rispetto all’unica punta Meister.

PISA – ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 2 Bozhinov; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 9 Meister. A disp. 1 Semper, 12 Nicolas, 7 Leris, 8 Hojholt, 16 Buffon, 17 Durosinmi, 19 Esteves, 21 Vural, 26 Coppola, 42 Bottazzi, 76 Mbambi, 94 Bonfanti, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 4 Hien, 69 Ahanor; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 47 Bernasconi; 17 De Ketelaere, 18 Raspadori, 59 Zalewski; 9 Scamacca. A disp. 57 Sportiello, 1 Rossi, 3 Kossounou, 6 Musah, 7 Sulemana, 8 Pasalic, 10 Samardzic, 23 Kolasinac, 70 Maldini, 90 Krstovic. All. Raffaele Palladino.

ARBITRO: Marchetti della sezione di Ostia Lido (Ass. Meli-Luciani). Quarto uomo: Marinelli. VAR Marini AVAR La Penna.

