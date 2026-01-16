Pisa – Atalanta, ecco dove seguirla in tv e alla radio

Written by admin• 9:19 am• Pisa SC

PISA – Pisa – Atalanta sarà trasmessa in diretta venerdì 16 gennaio (ore 20.45) da DAZN e SKY (canali 250 e 251)

La telecronaca per DAZN sarà affidata alla coppia Giustiniani-Brocchi, per SKY invece le voci saranno quelle di Dario Massara e Riccardo Montolivo. Inviati a bordo campo Marina Presello e Massimiliano Nebuloni.

Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).

Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).

