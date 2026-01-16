Written by Gennaio 16, 2026 9:19 am Pisa SC

Pisa – Atalanta, ecco dove seguirla in tv e alla radio

HomePisa SCPisa – Atalanta, ecco dove seguirla in tv e alla radio

PISA – Pisa – Atalanta  sarà trasmessa in diretta venerdì 16 gennaio (ore 20.45) da DAZN e SKY (canali 250 e 251)

La telecronaca per DAZN sarà affidata alla coppia Giustiniani-Brocchi, per SKY invece le voci saranno quelle di Dario Massara e Riccardo Montolivo. Inviati a bordo campo Marina Presello e Massimiliano Nebuloni.

Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul match e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Gennaio 16, 2026
Previous Story
Serie A. Il punto dopo i recuperi e la presentazione del 21esimo turno
Next Story
In casa Gimar, Agenzia Generali Italia di Pontedera, bilanci e prospettive per un 2026 tutto da scrivere e… proteggere

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti