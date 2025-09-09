La Città delle Persone: “Attacco alla Global Sumud Flottilla per Gaza: a bordo anche Greta Thunberg”

Written by admin• 3:11 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della lista civica La città delle persone in merito all’attacco alla Global Sumund Flottilla mentre si trovava in acque tunisine.

“Nella notte, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla per Gaza, a bordo della quale si trovava anche Greta Thunberg, è stata colpita da un attacco mentre navigava in acque tunisine. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un attacco con drone. La nave principale ha riportato danni, ma fortunatamente non si registrano feriti. Resta però sconcertante e inaccettabile che una missione di pace e solidarietà possa diventare un bersaglio. Ci uniamo all’appello del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che già nelle scorse settimane aveva scritto alla premier Giorgia Meloni chiedendo garanzie per la sicurezza dei volontari: un gesto istituzionale coraggioso che sosteniamo pienamente. Condanniamo con forza l’uso di droni contro imbarcazioni civili impegnate a portare aiuti umanitari e chiediamo una indagine trasparente e indipendente su quanto accaduto. Invitiamo tutti e tutte a seguire la traversata in diretta tramite il tracker ufficiale:

https://globalsumudflotilla.org/tracker/





Last modified: Settembre 9, 2025