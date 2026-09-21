Montopoli, nidi comunali: confermato il sostegno del Fondo sociale europeo per l’anno educativo 2026/2027

Written by Redazione• 3:11 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Anche per l’anno educativo 2026/2027 il Comune di Montopoli in Val d’Arno aderisce al progetto finanziato dalla Regione Toscana e dall’Unione Europea, attraverso il Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, per sostenere l’accoglienza delle bambine e dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia.

Il progetto punta a garantire servizi di qualità, con particolare attenzione all’inclusione sociale e all’accoglienza dei bambini con particolari fragilità. La disponibilità di servizi educativi accessibili e sostenibili viene indicata come uno strumento importante per contrastare le disuguaglianze e la povertà educativa e, allo stesso tempo, favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura familiare.

L’intervento rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

I due nidi comunali di Montopoli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 e possono accogliere complessivamente fino a 73 bambini tra i 3 e i 36 mesi: 28 al nido Peter Pan e 45 al nido Il Galeone Dorato. Le attività sono iniziate il 2 settembre 2026 e proseguiranno fino al 31 luglio 2027, senza interruzioni durante le vacanze natalizie e pasquali.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici, Educativi e Culturali/Sport ai numeri 0571 449824/43 oppure scrivere a ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it.

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Last modified: Settembre 21, 2026