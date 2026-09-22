Written by Settembre 22, 2026 2:21 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Union Festival torna al Giardino Scotto: musica, sport e iniziative per i giovani

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PISA- Torna a Pisa Union Festival, l’appuntamento dedicato agli studenti e ai giovani della città che sabato 3 ottobre, dalle 16.00 fino a tarda sera, animerà il Giardino Scotto.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pisa nell’ambito delle politiche giovanili, con il patrocinio dell’Università di Pisa e la collaborazione di alcune realtà del territorio, tra cui Itstime, Mag APS Stage e Lume Associazione.

L’evento è stato presentato nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore comunale alle politiche giovanili Frida Scarpa, del delegato del rettore dell’Università di Pisa Marco Macchia e dell’organizzatore Matteo Maccanti, in rappresentanza di Itstime Eventi.

«Con Union Festival proseguiamo il percorso avviato nei mesi scorsi per mettere i giovani al centro della vita cittadina e offrire loro spazi e occasioni di incontro, socialità e partecipazione – dichiara Scarpa –. L’evento accompagnerà l’inizio dell’anno accademico e sarà anche un momento di benvenuto per le matricole e gli studenti Erasmus. Vogliamo che possano sentirsi fin da subito parte della comunità pisana e conoscere la città anche al di fuori delle aule universitarie».

L’appuntamento prosegue il programma avviato a maggio con le due serate organizzate in piazza XX Settembre e al Giardino Scotto, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni attraverso iniziative dedicate alla cultura, alla musica, allo sport e all’aggregazione.

A partire dalle 16.00, il programma comprenderà musica dal vivo e dj set, street market, attività sportive, contest, giochi, aree food and drink, incontri e talk, che si susseguiranno durante il pomeriggio e la serata.

L’ingresso sarà gratuito entro le 20.00, previa acquisizione del ticket digitale “Free Entry”. Per accedere in orario serale o senza limiti di orario, il biglietto avrà un costo di 10 euro, con una maggiorazione in caso di acquisto direttamente sul posto.

Last modified: Settembre 22, 2026
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