Piove su tutta la Toscana: prorogata l’allerta gialla fino a tutto lunedì fino a mezzanotte

12:04 pm

PISA – La Sala Operativa della Protezione Civile ha prorogato l’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Toscana anche per tutta la giornata di lunedì 11 marzo fino a mezzanotte.

Attualmente forti precipitazioni in corso nel livornese, pisano e grossetano in estensione nelle zone interne con raffiche di vento nelle prossime ore. Al Passo del Bratello (MS) sono già caduti 100 mm di pioggia. Il sistema di Protezione Civile è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità.

Marzo 10, 2024