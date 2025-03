“Pinocchio al pianoforte, una fiaba in musica” in scena a Pisa

Written by admin• 12:56 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Sabato 29 marzo alle 17.00, presso i Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac 97-98 a Pisa, va in scena il recital “Pinocchio al pianoforte, una fiaba in musica”, un evento per tutte le età che rientra nella rassegna “Primavera di Danza Musica Teatro”, diretta da Flavia Bucciero e Salvatore Dell’Isola. Questa rassegna unisce danza, teatro, musica, poesia e gusto in un’esperienza culturale unica. Il recital vede la pianista Marina Pellegrino, il narratore Guido Mastroianni e il soprano Carla Raimondi, che daranno vita alla celebre storia del burattino di Carlo Collodi e al suo sogno di diventare un bambino vero.

Lo spettacolo, ideale per le famiglie, coinvolgerà i bambini, che potranno avvicinarsi a un classico senza tempo, ma anche gli adulti, che riconosceranno i riferimenti cinematografici e si lasceranno catturare dalla nostalgia di un romanzo che ha segnato la loro infanzia. La storia sarà narrata da Mastroianni, che interpreterà tutti i personaggi, accompagnato dalla pianista che eseguirà celebri brani tratti dall’opera, creando anche suggestivi effetti sonori. Il soprano Carla Raimondi darà voce ai momenti più significativi della fiaba.

Le musiche, trascritte e arrangiate dalla Pellegrino, prendono spunto dalle colonne sonore dei film di Pinocchio, dal celebre adattamento di Comencini all’interpretazione di Garrone, passando per il musical dei Pooh e i brani Disney.

Prima dello spettacolo, alle 16.00, è prevista una merenda per grandi e piccini al Bar Bellavita.

La rassegna “Primavera di Danza Musica Teatro” proseguirà domenica 6 aprile con lo spettacolo “Le Quattro Stagioni” della Compagnia La Contrada di Trieste, che presenterà un progetto artistico dedicato all’infanzia, dove teatro, danza e musica si fonderanno per raccontare la natura e i suoi molteplici colori e forme.

L’evento è organizzato da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor della Rete R.A.T. (Residenze Artistiche Toscane), una compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana, ed è pensato per creare un incontro conviviale tra artisti e pubblico, unendo l’arte e la cultura con momenti di degustazione offerti dagli artigiani locali.

Il biglietto, comprensivo di merenda, è di 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto per bambini fino a 8 anni e residenti nei quartieri Porta a Mare, Barbaricina, e Cep).

Si consiglia di prenotare per gli spettacoli e le degustazioni via email a concorda.promozione@gmail.com o tramite WhatsApp al +393420787727.

Last modified: Marzo 26, 2025