Primo Congresso di Reumatologia a Pisa: ‘Tireuma 2025’ tra attualità e prospettive

PISA- Sabato 29 marzo, presso l’Hotel Galilei di Pisa, si terrà la prima edizione del Congresso di Reumatologia intitolato “Tireuma 2025: Attualità e prospettive”. L’evento, organizzato dai responsabili scientifici Riccardo Cecchetti (Direttore UOC Medicina Generale Portoferraio), Marta Mosca (Direttore UO Reumatologia AOUP) e Gianluigi Occhipinti (Responsabile UOsD Reumatologia ATNO), avrà un carattere multidisciplinare.

“Quest’anno – spiega il primario Riccardo Cecchetti – invece di organizzare l’undicesima edizione di Pontereuma, ho scelto di ampliare l’orizzonte dell’evento, coinvolgendo la Reumatologia universitaria pisana e quella dell’Azienda USL Toscana nord ovest. In questo modo, abbiamo creato un nuovo progetto con relatori e moderatori provenienti da prestigiose università e ospedali italiani, tra cui Firenze, Pisa, Siena e Salerno. La collaborazione multidisciplinare è un elemento centrale del congresso, che offrirà ai partecipanti, ai quali verranno assegnati 8 crediti ECM, un percorso formativo arricchito da multimedialità e interattività, favorendo il confronto e l’approfondimento delle tematiche trattate.“

Il Congresso si suddividerà in quattro sessioni. La prima affronterà l’artrite reumatoide e le sue comorbilità, la seconda esplorerà l’artrite psoriasica, l’utilità dell’ecografia e l’impegno gastrointestinale nelle spondiloartriti. La terza sessione si concentrerà sui nuovi approcci terapeutici in artrite reumatoide e osteoporosi, mentre la quarta sarà dedicata alle connettiviti.

In programma anche quattro Letture su temi di grande rilevanza: Reumatologia Ambientale, Sclerodermia in Italia, Sarcopenia, Dolore Cronico e Fibromialgia. Il congresso si concluderà con una Tavola Rotonda dal titolo “Buone Pratiche in Area Vasta Toscana Nordovest”, che presenterà esperienze innovative nell’ambito universitario, ospedaliero e territoriale.

