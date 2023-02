Pisa – Perugia 2-1. Morutan e Marin ribaltano il Perugia in inferiorità numerica. Primo successo all’Arena del 2023

Scritto da admin• 7:44 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa batte il Perugia in rimonta (2-1) e conquista la sua prima vittoria davanti al suo pubblico del 2023. Al vantaggio di rigore firmato da Casasola con cui si chiudeva il primo tempo, nella ripresa il Pisa seppur in inferiorità numerica ribaltava il risultato con due supergol: diagonale di Morutan e un gran destro di Marin dal limite. Con questo risultato il Pisa sale al sesto posto a quota 38 punti.

IL PRIMO TEMPO. Prima dell’inizio del match il minuto di raccoglimento per mister Ilario Castagner mister in epoche diverse di entrambe le squadre. L’avvio del Pisa è veloce, la formazione di mister D’Angelo va subito vicina al gol con Gliozzi che anziché servire Moreo apre troppo il piattone e Gori può bloccare a terra. Poco dopo il Pisa trova il vantaggio. Gliozzi serve Morutan che di piatto insacca ma l’arbitro dopo un check del Var annulla per fuorigioco di Gliozzi. Niente di fatti si resta sullo 0-0. Dell’Orco esce per infortunio al suo posto Curado. Al 20’ annullato un gol al Perugia al pisano Luperini sempre per offside. Al 30’ viene espulso Hermannsson dopo una trattenuta su Di Carmine che Santoro giudica da ultimo uomo. In realtà ci sono altri due nerazzurri. Il Var conferma tra le proteste di D’Angelo (ammonito) e di tutta la panchina nerazzurra. Con un uomo in meno entra Caracciolo per Moreo. Il Perugia a questo punto prende campo con l’uomo in più e al 38’ l’arbitra assegna il rigore per un fallo di mano di Esteves su colpo di testa di Kouan. Rigore e gol di Casasola che spiazza Nicolas: 0-1. Quarto gol in campionato per l’esterno di Castori. Il Pisa ci prova però non riesce ad impensierire Gori se non con alcune giocate di Morutan. Dopo quattro minuti di recupero la prima frazione si chiude con un po’ di nervosismo sull’1-0 per il Perugia.

IL SECONDO TEMPO. Nella ripresa nessun cambio nei due schieramenti. Il Pisa parte forte e guadagna subito due corner. Al 50’ arriva il pareggio. Gliozzi pesca Morutan in area il quale si gira e lascia partire un diagonale che si insacca alla sinistra di Gori che nulla può: 1-1. L’Arena esulta, il Pisa ci crede e nel giro di sette minuti ribalta tutti. Lancio lungo dalle retrovie Toure svetta più in alto di tutti, la palla arriva a Marin che lascia partire un destro che si insacca nel sette alla destra di Gori che può solo osservare: 2-1. Il Pisa va in vantaggio nonostante inferiorità numerica. Poco prima Morutan su invito di Beruatto da sinistra si divorava il vantaggio. Ma ormai questa è storia. Il Pisa a questo punto gestisce il risultato. D’Angelo effettua i soliti cambi. Il Perugia ci prova con un colpo di testa di Curado ed una conclusione di Matos respinto con il corpo da De Vitis ed un colpo di testa di Luperini nei secondi conclusivi della partita. Dopo cinque minuti di recupero all’Arena finisce 2-1 per il Pisa.

PISA – PERUGIA 2-1





PISA (4-3-1-2): Nicolas, Esteves (70’ Sibilli), Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy (81’ De Vitis), Marin; Morutan (70’ Calabresi), Moreo (41’ Caracciolo), Gliozzi (81’ Masucci). A disp. Livieri, Torregrossa, Mastinu, Zuelli, Gargiulo, Tramoni M., Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Dell’Orco (13’ Curado) Sgarbi, Struna (84’ Iannoni) Casasola, Santoro (84’ Vulikic), Bartolomei (57’ Maris), Paz; Luperini; Di Carmine, Kouan (57’ Capuzzi). A disp. Furlan, Abibi, Vulic, Maria, Onhishenko, Baldi, Seghetti, Sulejmani. All. Fabrizio Castori

ARBITRO: Santoro della sezione di Messina

RETI: 39’ Casasola (rig. Pe), 50’ Morutan (Pi), 58’ Marin (Pi)

NOTE: serata fresca, terreno in perfette condizioni. Ammoniti D’Angelo (P). Marin (P), Casasola (Pe), Beruatto (P), Kouan (Pe), Touré (P), Curado (Pe), Masucci (P). Espulso Hermannsson (P) al 30’ e Paz (Pe) per gioco scorretto al 76’. Angoli 6-3. Rec pt 4’, st 5’. Spettatori 7.517.

Last modified: Febbraio 24, 2023