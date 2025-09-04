Università di Pisa: sostegno all’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla

Written by admin• 2:48 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- L’Università di Pisa segue con profonda attenzione la drammatica situazione umanitaria a Gaza e ha già assunto una posizione ufficiale sul tema con le delibere approvate dagli organi centrali di Ateneo lo scorso luglio, avviando iniziative concrete che hanno trovato ampio riscontro sui media locali e nazionali.

Tra queste, l’Ateneo ha attivato corridoi umanitari che consentiranno, nei prossimi mesi, di accogliere a Pisa studenti e studentesse palestinesi, offrendo loro nuove opportunità di studio e formazione.

In questa prospettiva, l’Università esprime il proprio sostegno all’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla, auspicando che venga rispettato il carattere pacifico e nonviolento della spedizione. Uomini e donne di ogni età, provenienti da diversi Paesi del mondo, stanno trasportando cibo, acqua, medicinali e beni di prima necessità per manifestare in modo concreto solidarietà alla popolazione palestinese.

L’Ateneo auspica con forza che non venga esercitata alcuna forma di violenza contro i civili a bordo delle imbarcazioni. L’uso delle armi da parte dell’esercito israeliano nei confronti di persone inermi costituirebbe, infatti, un’ulteriore grave violazione del diritto internazionale.

Last modified: Settembre 4, 2025