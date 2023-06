Piazza della Stazione è pienamente ristrutturata: ecco la nuova fontana

Scritto da admin• 4:39 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Una Piazza della Stazione Centrale pienamente ristrutturata è stata inaugurata mercoledì 21 giugno alla presenza del Sindaco Michele Conti, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa, dell’Assessore alle Tradizioni della Storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini, assieme al progettista e Direttore dei Lavori Ing Marco Daole ed alle Ditte – CENES Spa, CLD Strade Srl e Impresa FORTI SpA – che hanno realizzato i lavori, evento a cui hanno altresì presenziato altre Autorità Civili e Militari.

di Giovanni Manenti

Tali lavori sono iniziati a fine del mese di agosto 2022 ed hanno riguardato l’area centrale dedicata al flusso di passeggeri a piedi, l’area Ovest che ospita la Zona Parcheggi e sosta per Taxi a cui si accede da via Mascagni ed infine l’area Est che torna da oggi ad ospitare il Capolinea dei bus di Autolinee Toscane, il tutto per un primo lotto che da inizio del prossimo mese di luglio vedrà iniziare la prosecuzione dell’investimento con lo spostamento del Cantiere in Viale Gramsci per portare a completamento l’intero intervento di riqualificazione che cambierà il volto dell’area della Stazione per coloro che entreranno in città.

Ovviamente soddisfatto del risultato raggiunto il Sindaco Michele Conti che, rivolgendosi ai presenti ad avvenuto tradizionale taglio del nastro – in una cerimonia che ha altresì visto l’ esposizione in Piazza dei vessilli che rappresentano le insegne storiche cittadine che accoglieranno i turisti in arrivo quale simbolo della Storia, delle Tradizioni e dei Quartieri storici di Pisa – ha tenuto a sottolineare: “Questa mattina si porti a compimento un’importante riqualificazione dell’accesso alla città che interessa circa 18 milioni di passeggeri ogni anno per poi incamminarsi verso il Centro oppure fruire dei Mezzi Pubblici per raggiungere altre zone come l’Ospedale di Cisanello, i Poli Universitari e Piazza dei Miracoli“.

“Si tratta pertanto“, prosegue il Primo Cittadino, “di un intervento dovuto che ha comportato altresì la riqualificazione della fontana a centro Piazza per un restyling importante che proseguirà a partire dai primi giorni di luglio su Viale Gramsci dove si stanno ultimando i lavori nelle relative Gallerie, il tutto per una visione complessiva a 360 gradi che riteniamo sia il meccanismo da seguire per riqualificare gli spazi e riappropriarsene, facendo sì che i cittadini, turisti, pendolari e studenti possano viaggiare in sicurezza e raggiungere questo importante snodo ferroviario. E’ nostro impegno“, insiste Michele Conti, continuare il nostro impegno in tale ottica anche verso le vie contigue quali via Colombo, via Puccini e tutte le altre vicine alla Stazione, sulla stessa falsariga di quanto recentemente attuato con la realizzazione a poche decine di metri del Parco di via Nino Bixio unitamente al trasferimento degli Uffici del Comune presso la vicina Sesta Porta a certificare un sistema di lavoro che sta iniziando a portare i primi, tangibili risultati“.

“Ricordo infine“, conclude il Sindaco, “che per coloro che avranno necessità di recarsi alla Stazione per portare o ricevere un familiare vi è la possibilità di usufruire del Parcheggio posto in prossimità del primo Binario così da svolgere in tutta sicurezza il servizio di loro spettanza, comprese eventuali persone con disabilità essendovi lo spazio necessario per determinate manovre, garantendo anche per i prossimi 5 anni del nostro mandato che i Lavori Pubblici continueranno in modo massivo facendo sì che la rigenerazione urbana rappresenti uno dei temi principali grazie anche alle risorse già assegnate derivanti dai Fondi del PNRR“.

Sul piano più specifico dell’esecuzione dei lavori è intervenuto l’Assessore Raffaele Latrofa evidenziando: “Quello che abbiamo inaugurato in data odierna è solo il primo lotto dei lavori, in quanto l’appalto ne prevede uno successivo che determinerà il completamento vero e proprio in modo da ricongiungere definitivamente Piazza della Stazione con Piazza Vittorio Emanuele, mentre quest’oggi festeggiamo la riqualificazione della Piazza della Stazione propriamente detta, ovvero uno spazio urbano che ha visto apporsi un lastricato di pietra per un rifacimento totale, la ristrutturazione della fontana e la realizzazione delle due grandi aiuole con gli stemmi rossocrociati in bella mostra in forma floreale, oltre alla scritta di benvenuto “PISA” sempre con i fiori. Tutto ciò“, prosegue l’Assessore, “quale dimostrazione di quella che è la nostra intenzione circa la riqualificazione di questa Zona della città, intendendo restituire alla stessa eleganza, bellezza, decoro che poi, ripeto, vedrà il suo completamento con il totale rifacimento dei Viali con nuove alberature e la nuova disciplina di traffico che sarà invertita rispetto a quella esistente sinora, in prospettiva di porvi successivamente il Capolinea della Tramvia con viceversa allargamento dei due grandi tratti pedonali di Viale Gramsci in modo da accogliere ancora meglio i circa 18 milioni di utenti che ogni anno arrivano a Pisa via ferrovia. Per quello che riguarda l’assenza delle pensiline per i Taxi“, conclude Latrofa, “le stesse rappresentano un dettaglio sul quale stiamo ancora ragionando e di conseguenza è un qualcosa che potrà avere un ulteriore sviluppo e pertanto stiamo parlando con i tassisti per capire quale sia davvero la soluzione ottimale in ordine sia al loro Parcheggio così come degli utenti che devono attendere il proprio turno“.

Last modified: Giugno 21, 2023