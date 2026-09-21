Bright-Night, la geotermia toscana protagonista nell’installazione urbana a Pisa

Written by Redazione• 3:08 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Le grandi torri refrigeranti geotermiche entrano tra le immagini simbolo della Bright-Night 2026 – La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Uno scatto della fotografa Irene Taddei, realizzato all’interno della torre refrigerante di Larderello, è stato infatti selezionato per l’installazione espositiva urbana allestita nel centro di Pisa fino al 25 settembre.

La fotografia ritrae Andrea Dini, direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, ed Eugenio Trumpy, ricercatore esperto di sistemi geotermici avanzati in Europa, all’interno della centrale geotermica Enel Green Power di Larderello. Lo scatto, realizzato nel 2025, fa parte del volume celebrativo “Cnr a Pisa: dalle origini dell’Area della Ricerca – Storie di Scienza, di persone e di futuro”, pubblicato in occasione dei 25 anni del CNR a Pisa.

L’immagine è esposta in grande formato nell’ambito della mostra a cielo aperto tra via Oberdan, piazza Gambacorti e piazza Cavallotti, insieme ai ritratti dedicati al mondo della ricerca pisana. La rassegna è curata da Vittoria Raffa e Francesca Pala dell’Università di Pisa.

«Questo importante risultato – commenta Irene Taddei – nasce dalle mie campagne fotografiche per i volumi STEM 2020, HUMANITAS 2025 e CNR 2025. L’iniziativa vuole essere un grande omaggio visivo che introduce e celebra il valore della ricerca scientifica e il profondo legame tra Atenei, Centri e Istituti di Ricerca e la comunità pisana».

La scelta dello scatto richiama anche il ruolo della geotermia toscana, dove Enel Green Power gestisce 34 centrali geotermoelettriche, con 37 gruppi di produzione distribuiti tra le province di Pisa, Siena e Grosseto. La produzione annua sfiora i 6 miliardi di kWh, pari a oltre il 33% del fabbisogno elettrico regionale e al 70% dell’energia rinnovabile prodotta in Toscana.

La geotermia fornisce inoltre calore a circa 13mila utenze residenziali in nove Comuni, oltre che ad aziende, attività commerciali e 26 ettari di serre, contribuendo anche allo sviluppo di una filiera turistica e culturale che registra più di 60mila visite all’anno tra musei, eventi, manifestazioni naturali e percorsi di trekking geotermico.

Dini Taddei Pisa geo CNR

Last modified: Settembre 21, 2026