Intitolata al Prof. Virgilio Facchini l’area verde di via San Francesco

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Sindaco Conti: “Un medico di straordinaria competenza e umanità, che ha fatto nascere generazioni di pisani“

PISA – Il Comune di Pisa ha reso omaggio al professor Virgilio Facchini intitolando l’area verde lungo le mura storiche, tra via San Francesco e il viale pedonale Bruno Guerrini, al grande medico scomparso nel 2016. Alla cerimonia, che si è svolta oggi a Pisa, hanno partecipato il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alla toponomastica Amanuel Sikera, i familiari del professore, tra cui la moglie Nadia, i figli Emanuele, Mariagiulia, Francesco, Elisabetta e don Luca, oltre a numerosi colleghi, amici e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella sanità pisana e nella vita della comunità.

«Con questa intitolazione – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – Pisa compie un gesto di riconoscenza verso un uomo che ha dedicato la propria vita agli altri. Il professor Virgilio Facchini è stato un medico di elevatissima competenza, ma soprattutto di straordinaria generosità e umanità, capace di mettere sempre al centro il paziente, accompagnando migliaia di donne e di famiglie nei momenti più importanti e delicati della loro vita. Dietro i numeri di una carriera eccezionale – quasi quattromila interventi chirurgici, oltre quindicimila parti seguiti e una produzione scientifica di altissimo livello – ci sono migliaia di storie personali, di speranze, di vite affidate alle sue cure e alla sua umanità. Il professor Facchini è ricordato da tutta la città per aver fatto nascere intere generazioni di pisani, ma anche per il suo impegno e le tante iniziative benefiche a favore dei più sfortunati e a servizio della comunità. Pisa deve molto ai suoi medici, ai suoi ricercatori e ai professionisti che hanno contribuito a rendere la nostra sanità un punto di riferimento nazionale. Il professor Facchini appartiene a pieno titolo a questa storia. Intitolargli questo spazio significa custodirne la memoria e trasmettere alle nuove generazioni un esempio di competenza, dedizione e umanità. Da oggi il suo nome entrerà a far parte della geografia della città, ma soprattutto continuerà a vivere nel ricordo delle migliaia di famiglie che hanno incontrato il suo sorriso, la sua professionalità e la sua capacità di prendersi cura delle persone.»

Nato a Livorno il 28 febbraio 1940, Virgilio Facchini ha dedicato la propria esistenza alla medicina, diventando uno dei principali punti di riferimento della ginecologia e dell’ostetricia pisana. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena e specializzato con lode in Ostetricia e Ginecologia all’Università di Pisa, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino alla direzione della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Ateneo pisano, dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia. Nel corso della sua carriera ha affiancato all’attività clinica quella scientifica e accademica, pubblicando circa 300 lavori e contribuendo in maniera significativa allo sviluppo della ginecologia e dell’oncologia ginecologica. Come primo operatore ha eseguito circa 4.000 interventi chirurgici e seguito oltre 15.000 parti.

Last modified: Luglio 14, 2026