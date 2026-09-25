Piano operativo comunale, La Città Ecologica chiede il ritiro: “Va modificato radicalmente”

Written by Redazione• 9:33 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica.

Sala piena alla Stazione Leopolda per l’incontro pubblico organizzato dalla Città Ecologica sul Piano operativo comunale (POC) adottato dal Consiglio comunale di Pisa. L’associazione ha illustrato gran parte delle 36 osservazioni presentate al piano, concentrandosi sulle previsioni edificatorie, sul consumo di suolo e sugli aspetti tecnici e ambientali.

Secondo il presidente Pierluigi D’Amico, se approvato e attuato, il POC comporterebbe nei prossimi cinque anni un elevato consumo permanente di suolo. L’associazione sostiene inoltre che il piano presenti carenze documentali e normative e ritiene incerta la sua conformità al Piano strutturale intercomunale. Su questi aspetti è intervenuto anche il consulente Riccardo Ciuti, che si è soffermato in particolare sulle schede norma.

È poi intervenuto l’Ing. Arch. Riccardo Ciuti, consulente dell’Associazione, che ha illustrato in particolare le gravi carenze documentali e normative presenti nelle Schede Norma contenute nel POC.

Numerosi gli interventi nel dibattito prima delle conclusioni del Presidente dell’associazione.

La richiesta della Città Ecologica è di ritirare il POC, modificarlo e integrarlo prima di avviare una nuova fase di consultazione e adozione. L’associazione propone anche di valutare una variante al Piano strutturale intercomunale per ridurre le previsioni edificatorie. All’incontro è seguito un dibattito con il pubblico.

A breve sul sito www.lacittaecologica.it e su Youtube il video dell’intera iniziativa.

Last modified: Settembre 25, 2026