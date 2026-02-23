Rinnovo binari tra La Spezia e Pisa: lavori dal 2 marzo al 30 aprile

Written by admin• 8:26 am• Pisa, Attualità

PISA – Dal 2 marzo al 30 aprile sono in programma lavori di rinnovo dei binari sulla linea ferroviaria La Spezia–Pisa, nel tratto compreso tra La Spezia Migliarina e Bivio Arcola. I cantieri interesseranno circa 18 chilometri di linea.

L’intervento, curato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevede un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro. Più di 80 tecnici saranno impegnati quotidianamente con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività si svolgeranno in orario notturno, per cinque notti a settimana dal lunedì al venerdì, al fine di limitare i disagi alla circolazione.

Durante il periodo dei lavori sarà istituita una riduzione di velocità nella tratta interessata, con conseguente riprogrammazione dei tempi di viaggio. Sono previste modifiche di orario per i treni regionali sulle linee La Spezia–Pisa e La Spezia–Parma, oltre a variazioni per i collegamenti Intercity, Frecciabianca e Frecciarossa sulla direttrice Genova–Pisa–Roma.

In particolare, i treni Frecce potranno registrare allungamenti dei tempi di viaggio fino a 30 minuti, mentre per gli Intercity le variazioni potranno comportare ritardi fino a 20 minuti.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. I viaggiatori sono invitati a verificare gli orari prima della partenza tramite il sito e l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità, il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it.

Last modified: Febbraio 23, 2026