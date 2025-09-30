PETRUCCI (FDI): “Più risorse per i piccoli teatri nel piano Olivetti. La cultura non è proprietà della Sinistra”

Written by admin• 1:44 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale e candidato capolista di Fratelli d’Italia a Pisa per le prossime elezioni regionali.

«Oggi ho avuto un confronto molto positivo con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per chiedere un rafforzamento del Piano Olivetti e l’introduzione di incentivi e risorse dedicate al sostegno dei piccoli teatri e alla promozione della cultura nelle aree interne. È la prova concreta che la cultura non è – e non deve essere – un’esclusiva della sinistra, ma un patrimonio comune che il Governo Meloni sta valorizzando con serietà e visione.»

«Contrastare lo spopolamento dei nostri borghi non significa solo garantire servizi essenziali come scuola, sanità e infrastrutture, ma anche preservare quell’identità culturale e sociale che li rende unici. In questo senso, i piccoli teatri – come quelli di Terricciola, Casciana Terme, Castelfranco di Sotto, Chianni e tanti altri – svolgono un ruolo insostituibile: non sono soltanto luoghi di spettacolo, ma autentici spazi di comunità e aggregazione. Perderli, come purtroppo accade sempre più spesso, significherebbe privare i nostri paesi della loro stessa anima.»

