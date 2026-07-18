Pisa Summer Knights, tre sold out e un Festival che continua a crescere

Written by Redazione• 11:39 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un’edizione vincente, capace di trasformare ancora una volta Piazza dei Cavalieri in uno dei principali luoghi di riferimento dell’estate musicale e culturale toscana. Il PSK Pisa Summer Knights 2026 sta confermando il grande successo dell’edizione in corso con un bilancio già straordinario: sono infatti tre i sold out registrati nel cartellone del festival.

Dopo il tutto esaurito fatto registrare lo scorso 16 luglio per il concerto dei Deep Purple, una delle date più attese dell’intera rassegna, arrivano altri due importanti sold out: quello del concerto di Coez, in programma il 22 luglio, e quello di Tony Pitony, atteso sul palco il 24 luglio.

Un risultato che testimonia la forza e la varietà della proposta del Pisa Summer Knights, capace di mettere insieme grandi nomi della musica internazionale e italiana, spettacoli, comicità e intrattenimento, intercettando pubblici diversi e confermando la centralità di Pisa nel panorama degli eventi live dell’estate.

Ma il successo dell’edizione 2026 non si limita ai tre appuntamenti già sold out. Anche tutte le altre date del calendario stanno registrando ottimi risultati di vendita, confermando il forte interesse del pubblico per la rassegna e per gli eventi ospitati nella suggestiva cornice di Piazza dei Cavalieri.

Il Pisa Summer Knights 2026 è un evento promosso dal Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, e organizzato da LEG Live Emotion Group. La rassegna si conferma così uno degli appuntamenti più importanti dell’estate, capace di portare in città artisti di primo piano e un pubblico numeroso, valorizzando al tempo stesso una delle piazze più suggestive e rappresentative di Pisa.

Il festival proseguirà nei prossimi giorni con gli ultimi appuntamenti del cartellone: questa sera, 18 luglio, sul palco EMMA , il 20 luglio Giorgio Panariello, il 21 luglio Max Angioni, si prosegue con Coez il 22 luglio, il 23 luglio sara’ protagonista Giorgia, Tony Pitony il 24 luglio e il PSK si concluderà il 26 luglio con gli Skunk Anansie.

Last modified: Luglio 18, 2026