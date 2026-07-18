Written by Luglio 18, 2026 1:01 pm San Miniato, Attualità

Imprevista interruzione idrica nel comune di San Miniato

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SAN MINIATO – Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di San Miniato provocato da terzi, sabato 18 luglio si stanno verificando mancanze d’acqua a La Catena, Molino d’Egola e in parte di San Miniato Basso.

I tecnici di Acque sono già sul posto e si apprestano a effettuare l’intervento di riparazione.. Col ripristino del servizio, previsto per le ore 17, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, tuttavia destinati a esaurirsi in breve tempo,

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Luglio 18, 2026
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