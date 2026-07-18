Imprevista interruzione idrica nel comune di San Miniato

SAN MINIATO – Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di San Miniato provocato da terzi, sabato 18 luglio si stanno verificando mancanze d’acqua a La Catena, Molino d’Egola e in parte di San Miniato Basso.
I tecnici di Acque sono già sul posto e si apprestano a effettuare l’intervento di riparazione.. Col ripristino del servizio, previsto per le ore 17, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, tuttavia destinati a esaurirsi in breve tempo,
Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.Last modified: Luglio 18, 2026