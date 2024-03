Scritto da admin• 4:41 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 14 in SGC FIPILI tra Cascina e Pisa, direzione Pisa, per incidente stradale.

Un’auto ha perso il controllo finendo contro il new jersey, La squadra arrivata sul posto ha messo in sicurezza l’autovettura alimentata a GPL e collaborato con il personale del soccorso sanitario e con la Polizia Stradale. Il sinistro non ha provocato la chiusura ma rallentamenti del traffico veicolare.

Last modified: Marzo 27, 2024