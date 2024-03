Lavori di manutenzione in Via di Gello

Scritto da admin• 7:20 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Lavori di manutenzione straordinaria in corso in via di Gello nell’area sterrata adibita a parcheggio. In un’ottica di attenzione verso le aree meno centrali della città di Pisa, è stato deciso di riqualificare l’aiuola esistente, a fianco del marciapiede, su tutta la lunghezza del parcheggio, ovvero 170 metri lineari.



Successivamente l’area sarà oggetto di asfaltatura, per rendere migliore la fruizione da parte dell’utenza. I lavori sono eseguiti da Cld Strade e Asfaltatura del Debbio, con la direzione di Pisamo. Questo intervento di riqualificazione ha un costo di 90.000

