Perde il controllo dell’auto che finisce nel fossato: tre feriti

Written by admin• 5:11 pm• Attualità, Cronaca, Peccioli, Pisa

PECCIOLI – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 15:07 di lunedì 10 febbraio in Strada Provinciale 26 nel Comune di Peccioli per incidente stradale.

Un’auto per cause in fase di accertamento è uscita fuori strada finendo in un fossato pieno di acqua.

Il tempestivo intervento del personale VV.F. ha permesso agli occupanti di uscire dall’abitacolo in sicurezza. Tre le persone ferite, una trasportata all’ospedale Cisanello di Pisa con elisoccorso Pegaso e le altre due all’ospedale F. Lotti di Pontedera. Sul posto sono intervenuti 118 e FF.OO. per i rilievi di loro competenza.

Last modified: Febbraio 10, 2025