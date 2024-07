Peccioli, Borgo più Bello d’Italia 2024, celebra il titolo con un concerto di Piero Pelù e giochi pirotecnici

Scritto da admin• 7:00 pm• Peccioli, Eventi/Spettacolo, Pisa

PECCIOLI – Peccioli è stato proclamato il borgo più bello d’Italia 2024, un titolo ottenuto grazie ai voti del pubblico nel programma televisivo “Borgo dei Borghi”. L’annuncio è stato fatto da Camila Raznovich durante la finalissima su Rai Tre, il 31 marzo scorso, in una serata memorabile alla Galleria dei Giganti.

Da allora, Peccioli ha visto un notevole incremento di visibilità e turismo. I contatti sui social media sono esplosi, con mezzo milione di visualizzazioni su Facebook e oltre 50mila post su Instagram, portando a un incremento del 132% dei follower su Facebook e del 266% su Instagram. Questo boom ha comportato un cambiamento significativo per il comune, con un forte aumento delle presenze turistiche e una maggiore consapevolezza e orgoglio nella comunità.

Il sindaco Renzo Macelloni ha sottolineato come la vittoria abbia accelerato i progetti turistici e abbia stimolato un nuovo fermento imprenditoriale. Peccioli ha risposto con servizi aggiuntivi, come i bus navetta, e ha previsto ulteriori sviluppi nel settore turistico.

Per celebrare il successo, il 31 luglio 2024 Peccioli organizzerà un evento speciale con un concerto di Piero Pelù e fuochi d’artificio, chiudendo simbolicamente il periodo di festeggiamenti. Pelù, noto per il suo legame con il concorso e con Badolato in Calabria, rappresenta un simbolo del successo e della celebrazione del borgo toscano.

Last modified: Luglio 29, 2024