Comune di Pisa e Università collaborano per il restauro dell’ ex Chiesa di Qualquonia

PISA – Il Comune di Pisa e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa hanno firmato una convenzione per costituire un gruppo di lavoro che svilupperà soluzioni innovative per il consolidamento della ex chiesa di Qualquonia, situata nel quartiere Sant’Antonio. Durante il restauro, avviato a marzo con fondi PNRR di 990mila euro, sono emerse complessità strutturali inaspettate.

L’assessore Raffaele Latrofa ha sottolineato l’importanza di un supporto scientifico per garantire una riqualificazione completa della chiesa, sia strutturale che architettonica. La collaborazione con l’Università mira a integrare competenze specialistiche per il progetto.

Attualmente, la prima fase di lavori ha riguardato gli spazi esterni e la rimozione di strutture aggiuntive e vegetazione, mentre la seconda fase ha visto il trattamento delle murature interne e la rimozione di travi e intonaci danneggiati.

La nuova convenzione con l’Università prevede l’analisi della sismoresistenza e la proposta di soluzioni di consolidamento innovative. Il gruppo di lavoro inizierà a breve le attività per assistere il Comune nella pianificazione futura del restauro.

