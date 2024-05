Tanti auguri a Miguel Veloso

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa SC

PISA – Oggi è il compleanno di Miguel Luís Pinto Veloso. Il centrocampista di origine portoghese, giunto all’ombra della Torre Pendente nell’agosto scorso proveniente dal Verona compie 38 anni essendo nato a Coimbra il giorno 11 maggio 1986.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria pisana formula all’esperto calciatore nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Maggio 4, 2024