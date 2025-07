Pd Pisa, Blasi (Pd): “Clima costruttivo nel percorso di confronto con i dirigenti politici e candidati del congresso sospeso. Al lavoro insieme per aprire fase nuova nel partito”

Written by Antonio Tognoli• 8:50 pm• Politica, Pisa

PISA – “In veste di emissario per conto del partito regionale, questa mattina mi sono confrontato, in un clima costruttivo, con dirigenti politici e candidati del congresso Pd di Pisa città, sospeso dal segretario Fossi. Parte quindi un lavoro istruttorio molto rigoroso che ha l’obiettivo di verificare con attenzione e in profondità tutto quello che è emerso nelle ultime settimane” dichiara Diego Blasi, portavoce del Pd Toscana.

“Il Partito democratico in Toscana e a Pisa è una realtà sana, quindi non accettiamo che il racconto di queste settimane macchi una comunità che fa politica in modo serio, con amministratrici e amministratori bravi, competenti e che sono il simbolo del buon governo della nostra regione e delle nostre città – prosegue Blasi -. Il nostro obiettivo è normalizzare i rapporti all’interno del partito, invitando tutti ad abbassare i toni perché bisogna lavorare insieme in maniera seria, con responsabilità verso i cittadini ed i nostri militanti”.

“Nelle prossime settimane, dove continuerà incessante il dialogo e confronto con i dirigenti del partito e tutti i protagonisti delle vicende pisane, prenderemo tutte le decisioni necessarie nell’interesse esclusivo della comunità politica del Pd. È assolutamente necessario aprire una nuova stagione in vista delle prossime sfide elettorali in cui il nostro partito dovrà essere protagonista” conclude Blasi.

Last modified: Luglio 11, 2025