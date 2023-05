Pd Pisa: “Abbiamo giocato fino alla fine. Faremo opposizione forte, decisa e determinata”

Scritto da admin• 4:00 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Con Il Pd, il centrosinistra e Paolo Martinelli abbiamo giocato fino alla fine. La partita non era facile, lo abbiamo sempre saputo, ma abbiamo dimostrato di saper mobilitare, coinvolgere, ascoltare”, afferma Oreste Sabatino, Segretario provinciale Pd di Pisa.



“Ora il nostro obiettivo è quello di ripartire da un opposizione forte, decisa e determinata, costruendo un nuovo progetto politico per una Pisa che guarda al futuro. E sarà quello che faremo, insieme a voi. Vogliamo ringraziare tutti coloro, che in questi mesi di campagna elettorale hanno dato le proprie energie e il proprio cuore, un grande movimento di volontari, cittadini e tantissimi giovani. Un lavoro collettivo e condiviso da non disperdere. Un augurio di buon lavoro al Sindaco Conti e alla sua futura giunta”.

Last modified: Maggio 29, 2023