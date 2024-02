Passeggero distrugge porta dell’autobus a calci 

Scritto da admin• 2:41 pm• Pontedera, Cronaca, Tutti

PONTEDERA – Autolinee Toscane comunica che lunedi 5 febbraio 2024, intorno alle 07.40, un passeggero ha danneggiato la porta posteriore di un bus TPL della Linea 400, impegnato nella corsa delle 06:29 da Casciana Alta a Pontedera Stadio, durante il servizio di trasporto pubblico. A bordo c’erano numerosi studenti diretti alle scuole di Pontedera, dato l’orario.

L’incidente è avvenuto in località La Borra tra Pontedera e Ponsacco, in provincia di Pisa. Una volta accortosi dell’accaduto, l’autista ha fermato il bus per garantire la sicurezza dei passeggeri e ha avvisato le forze dell’ordine. La persona responsabile del danneggiamento si era già dileguata prima dell’arrivo delle autorità.

La corsa TPL è stata interrotta, e il bus è stato trasportato alle officine-carrozzeria di AT per le necessarie riparazioni. Il trasporto degli utenti, in particolare degli studenti diretti a scuola, è stato garantito grazie all’utilizzo di altri mezzi TPL di AT presenti nelle vicinanze.

Autolinee Toscane esaminerà con i propri legali la possibilità di presentare denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 5, 2024