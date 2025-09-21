Parte da Piazza del Carmine la campagna elettorale di Matteo Trapani: “La Toscana che inizia con PI”

Written by admin• 5:43 pm• Pisa, Politica

PISA – Davanti a un gazebo gremito di cittadini e sostenitori in Piazza del Carmine, è partita ufficialmente la campagna elettorale di Matteo Trapani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Pisa e capolista nel collegio pisano a sostegno del Presidente Eugenio Giani. Una scelta simbolica, quella di avviare il percorso elettorale in mezzo alle persone, con l’obiettivo di lanciare un messaggio di partecipazione e rinnovamento.

Lo slogan scelto, “La Toscana che inizia con PI” – dove PI richiama Pisa – sintetizza la visione del candidato:

“È il tempo di una svolta per Pisa – ha dichiarato Trapani – di superare le contrapposizioni e di riportare la nostra città al centro delle politiche regionali, con il peso e l’attenzione che merita”.

Dal suo percorso di ricercatore universitario, Trapani ha individuato nella formazione e nella ricerca i cardini del suo programma:

“L’Università è la mia casa – ha sottolineato – e credo che formazione di qualità e ricerca non siano solo parole, ma strumenti concreti per creare sviluppo, lavoro qualificato e opportunità per i giovani nel nostro territorio”.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla sanità, considerata un’eccellenza pisana:

“Il mio impegno sarà totale per difendere e potenziare la sanità pubblica. Per curarsi non deve servire la carta di credito, ma solo la tessera sanitaria. È un principio di civiltà che intendiamo rafforzare riducendo le liste di attesa nei servizi territoriali”.

Un altro tema centrale è stato quello dello sport di base, a cui Trapani ha legato anche la sua esperienza personale da arbitro di calcio:

“Ho visto da vicino le difficoltà ma anche la passione che anima il mondo sportivo locale. Il Presidente Giani ha già investito molto nell’edilizia sportiva, ma nei prossimi anni dovremo fare ancora di più: ogni euro speso in impianti è un investimento in salute, socialità e coesione”.

Infine, uno sguardo al futuro e al lavoro svolto finora:

“Ringrazio Eugenio Giani per quanto ha fatto. Ora abbiamo la responsabilità di accelerare e di costruire insieme i prossimi cinque anni con ancora più forza e determinazione. È il momento di unire le energie migliori: la Toscana deve ripartire da Pisa”.

Chi è Matteo Trapani

37 anni, ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, Trapani è capogruppo PD nel Consiglio comunale ed è stato indicato come capolista del partito alle prossime elezioni regionali nel collegio pisano.

Last modified: Settembre 22, 2025