Calci, la Certosa ospita “Una notte a Broadway” con l’Orchestra Toscana Classica

CALCIMercoledì 24 settembre, alle ore 10.30, il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci accoglierà l’Orchestra Toscana Classica diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta con lo spettacolo Una notte a Broadway.

Grazie agli arrangiamenti originali di Neri Nencini, l’orchestra proporrà una rilettura sinfonica di celebri brani tratti da musical indimenticabili come Grease, Il Fantasma dell’Opera, La La Land e molti altri. Sul palco anche quattro cantanti che interpreteranno le melodie, per un concerto che fonde l’energia del sinfonismo con l’atmosfera unica dei palcoscenici di Broadway.

Ingresso: lo spettacolo è incluso nel biglietto d’accesso al Museo (5 euro). Disponibile anche l’abbonamento da 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e l’ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per un anno. Posti limitati, prenotazione consigliata al numero 050-938430.

Biglietti acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e sull’App Musei Italiani.

La rassegna è promossa dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura che riunisce i quattro musei statali pisani, con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del MiC e della Fondazione Pisa, e l’organizzazione di MiC – Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

