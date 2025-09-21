Calci, la Certosa ospita “Una notte a Broadway” con l’Orchestra Toscana Classica

Written by admin• 5:33 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCI – Mercoledì 24 settembre, alle ore 10.30, il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci accoglierà l’Orchestra Toscana Classica diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta con lo spettacolo Una notte a Broadway.

Grazie agli arrangiamenti originali di Neri Nencini, l’orchestra proporrà una rilettura sinfonica di celebri brani tratti da musical indimenticabili come Grease, Il Fantasma dell’Opera, La La Land e molti altri. Sul palco anche quattro cantanti che interpreteranno le melodie, per un concerto che fonde l’energia del sinfonismo con l’atmosfera unica dei palcoscenici di Broadway.

Ingresso: lo spettacolo è incluso nel biglietto d’accesso al Museo (5 euro). Disponibile anche l’abbonamento da 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e l’ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per un anno. Posti limitati, prenotazione consigliata al numero 050-938430.

Biglietti acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e sull’App Musei Italiani.

La rassegna è promossa dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura che riunisce i quattro musei statali pisani, con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del MiC e della Fondazione Pisa, e l’organizzazione di MiC – Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

Settembre 22, 2025