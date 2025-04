Parole Pendenti con Federico Guerri. Stand-up ed improvvisazione al Mumu

Written by Antonio Tognoli• 11:48 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Federico Guerri protagonista al Mumu con “Parole pendenti” , un reading tra stand-up, improvvisazione, gioco col pubblico e racconto.

Domenica 13 aprile il drammaturgo e narratore mette al centro dello spettacolo le parole, i suoi strumenti di lavoro. Se per Nanni Moretti le parole sono importanti, per Guerri sono inaffidabili e pendenti, le mettiamo alle orecchie degli altri per farci belli eppure sono sempre sul punto di cadere. Il vocabolario è un’arma che può sparare una dichiarazione di guerra o d’amore, in un’epoca in cui la realtà si sgretola e spesso vince chi la racconta più grossa, l’attore parla a ruota libera di comunicazione, teatro, verità e della differenza tra bugia e finzione, tra Pisa e l’Italia, tra l’Italia e il mondo.

La performance inizia alle 21 , biglietto a 5 euro, necessaria la tessera Mumu/Entes acquistabile a 5 euro. Dalle 19.30 apericena su prenotazione, 10 euro spettacolo compreso, per informazioni www.spaziomumu.com e whatsapp al 371-6520416

Durante la serata continuerà la raccolta di vecchie pellicole e filmini che serviranno a comporre il progetto ‘Mosaico Pisa’, finanziato dalla Fondazione Pisa, e realizzato in collaborazione con l’Università di Pisa. Il tema principale è il rapporto fra la città e l’Università: l’appello è cercare nei cassetti, nelle soffitte e nei garage e di portare le bobine ad Acquario della Memoria. Saranno restaurati, digitalizzati gratuitamente, entreranno a far parte di un archivio collettivo e saranno riutilizzati per eventi e proiezioni.

