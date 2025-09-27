Parola agli avversari. Stefano Pioli :”Dobbiamo parlare poco e lavorare bene per vincere domenica a Pisa!”

Written by admin• 5:28 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby dell’Arno fra la Viola ed il Pisa. Di seguito le sue dichiarazioni che abbiamo estrapolato dal portale Firenze Viola Super Sport Live

Mister Pioli esordisce subito cosi: “Per vincere certe partite bisogna lottare e sacrificarsi in certi momenti della stagione”.

Il punto su Lamptey: “Purtroppo si è dovuto operare. Mi dispiace molto per il ragazzo, son cose che però nel calcio possono succedere”

Su Fabregas, allenatore del Como: “Era a conoscenza di come ci saremmo messi in campo, ma non abbiamo certo perso la partita perchè sapeva che avremmo giocato a quattro dietro. Non abbiamo saputo sfruttare le loro carenze”.

Sul momento della squadra: “Non posso essere contento dei risultati, e quindi di conseguenza sono molto concentrato sul lavoro. Per far vedere la luce ai nostri sogni, dobbiamo però lavorare di più e soprattutto meglio. Tra vincere, pareggiare e non perdere le partite spesso ci passa poco, sta a noi voler far la differenza”.

Il derby con il Pisa: “Il periodo di rodaggio è finito. Sappiamo l’importanza della partita e quella che è la nostra classifica. Dobbiamo parlare poco e lavorare bene per vincere domenica a Pisa. Lottare e combattere per questo tipo di partita in questo momento sarà fondamentale. Per vincere certe partite bisogna lottare e sacrificarsi in certi momenti del campionato”.

Riguardo a Kean: “Moise può giocare da solo o anche con un compagno, non è questo il problema. Dobbiamo costruire di più come squadra e sviluppare meglio entrambi le fasi di gioco”.

