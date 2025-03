Parco di Mau: partono i lavori per il secondo lotto con il coinvolgimento della comunità e nuovi progetti inclusivi

Written by admin• 12:28 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Pisa SC

PISA– Nuove iniziative per il miglioramento del Parco di Mau: grazie alla collaborazione con i gruppi della Curva Nord “Maurizio Alberti”, è iniziato l’iter per il nuovo lotto del parco, mantenendo al centro un percorso partecipativo che coinvolge attivamente i cittadini, in particolare i tifosi e le associazioni che da sempre si impegnano nella cura e gestione dell’area verde.

Il Parco di Mau, inaugurato nel gennaio 2019, è stato fortemente voluto dai ragazzi della Curva Nord e rappresenta una delle tante iniziative in ricordo di Maurizio Alberti, l’ultras neroazzurro tragicamente scomparso nel 1999, che ha ispirato numerosi progetti solidali in Italia e nel mondo.

“Il secondo lotto del Parco di Mau prende forma – afferma il vicesindaco con delega ai Parchi e al verde pubblico, Raffaele Latrofa – Si tratta di un progetto che prosegue nel solco della grande partecipazione della comunità, che ha caratterizzato fin dall’inizio la realizzazione di quest’area verde, tanto amata dai cittadini e, in particolare, dai tifosi. In questa fase, abbiamo avuto l’opportunità di condividere le idee progettuali, e la formula adottata per questo nuovo lotto sarà identica a quella del primo, con il coinvolgimento attivo delle associazioni e dei gruppi della Curva Nord e della gradinata, che si sono sempre occupati della gestione e della cura del parco, organizzando eventi e iniziative. Grazie a questa sinergia tra il Comune di Pisa, le associazioni e i tifosi neroazzurri, il Parco di Mau continuerà a crescere, diventando ancora più bello, fruibile e accessibile a tutti i cittadini.”

Un aspetto significativo del secondo lotto sarà la creazione di una nuova rampa di accesso dal Viale delle Piagge, pensata per garantire l’accesso alle persone con disabilità, rendendo il parco ancora più inclusivo e facilitando la fruizione per tutte le categorie di persone. “L’obiettivo principale – continua Latrofa – è dotare il parco di una struttura sportiva polivalente, in grado di ospitare eventi e attività sportive di vario tipo, ma anche installare nuove strutture in legno, ideali per eventi sociali e ricreativi.“

I prossimi passi includeranno un ulteriore approfondimento progettuale e la ricerca di fondi per la realizzazione del progetto, con il contributo del Comune di Pisa, che si occuperà della parte istituzionale, e il supporto dei tifosi, che avvieranno una raccolta fondi e diverse iniziative, come già avvenuto per il primo lotto. “Sarà fondamentale rispettare i tempi necessari per la realizzazione di un progetto esecutivo e per completare le procedure burocratiche per l’approvazione definitiva, ma l’obiettivo è completare i lavori entro un anno e mezzo,” conclude Latrofa.

Last modified: Marzo 14, 2025