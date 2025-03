Maltempo in Toscana: modifiche al servizio di trasporto pubblico e linee bus deviate o soppresse

Written by admin• 12:35 pm• Attualità, Pisa

Molte strade risultano inagibili su tutto il territorio regionale

PISA – Autolinee Toscane informa che, a causa del maltempo che sta colpendo la Toscana, molte strade risultano inagibili su tutto il territorio regionale. Di conseguenza, numerose linee autobus sono deviate o soppresse.

L’azienda sta facendo tutto il possibile per garantire il miglior funzionamento del trasporto pubblico locale in ogni area e ha creato una pagina speciale sul proprio sito web per fornire informazioni in tempo reale riguardo alle modifiche del servizio e alle linee autobus interessate:

https://www.at-bus.it/it/allertameteo

Autolinee Toscane sta monitorando costantemente la situazione, seguendo le indicazioni della Protezione Civile e i vari livelli di allerta, con la priorità di garantire la sicurezza del servizio, dei passeggeri e dei dipendenti. Si consiglia di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile, degli enti e dei Comuni.

L’azienda si scusa per i disagi e ringrazia gli utenti per la comprensione, vista l’emergenza che sta interessando tutta la regione.

Per ulteriori informazioni, si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it o la app At Bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni, dalle 6 alle 24). È possibile seguire anche le informazioni sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa e Facebook: Autolinee Toscane.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 14, 2025