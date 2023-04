Parcheggio Intermodale: al via i lavori a Pontasserchio

Scritto da admin• 3:16 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Al via il cantiere per i lavori del parcheggio intermodale di piazza Giovanni XXIII a Pontasserchio: l’area interessata dalle prime operazioni, che rappresentano la prima fase che si completerà in modo da agevolare lo svolgimento dell’Agrifiera, è quella che riguarda la struttura del vecchio mercato che una volta smantellata lascerà spazio al resto degli interventi.



La seconda tranche, per la realizzazione di quello che sarà uno spazio completamente rinnovato a disposizione della comunità, troverà avvio nel mese di maggio.

Si tratta di una progettazione che guarda alla mobilità sostenibile ed ecologicamente compatibile, con l’obbiettivo di raggiungere un radicale miglioramento della viabilità. I lavori prevedono: il rifacimento della rampa di collegamento tra il parcheggio e la fermata degli autobus e dei marciapiedi, rendendo fruibili e accessibili tutti gli spazi anche alle persone diversamente abili; la sostituzione del vecchio complesso del mercato ortofrutticolo mediante la demolizione dello stesso e la sua sostituzione con elementi prefabbricati di arredo urbano destinati ad attività strettamente funzionali al parcheggio, come un bar ristoro, un esercizio per il noleggio delle biciclette e bagni pubblici; l’adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dell’impianto di illuminazione pubblica con l’eliminazione di alcuni punti luce attualmente presenti e l’installazione di nuovi per rendere l’area fruibile in sicurezza anche in orario serale; installazione di postazioni automatiche di rilascio e consegna di biciclette e di due punti di ricarica per veicoli elettrici.

“Siamo soddisfatti di questo avvio dei lavori, proseguiamo nel percorso di rigenerazione urbana che abbiamo intrapreso – afferma l’assessore alla Progettazione e rigenerazione urbana Matteo Cecchelli –. Lavoriamo per migliorare questo importante spazio della frazione per restituirlo, rinnovato e soprattutto con nuove funzionalità, alla cittadinanza. Si tratta di un punto nevralgico del nostro sistema viario, collegato alla pista ciclopedonale ‘Puccini’ che fiancheggia il fiume Serchio, del quale vogliamo favorire l’intermodalità tramite sistemi di mobilità dolce e pubblica, oltre che elettrica. Stiamo procedendo verso un radicale miglioramento di uno spazio strategico di cui potranno godere anche i residenti della zona”.

“Avevamo detto che tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera saremmo partiti con i lavori ed eccoci qua – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. Gli interventi partiranno con la rimozione dell’amianto e la conseguente demolizione della struttura del vecchio mercato ortofrutticolo, oggi non più utilizzata. In questo modo potremo procedere alla riqualificazione e all’ammodernamento del patrimonio edilizio esistente, migliorando al tempo stesso il decoro urbano della zona e, soprattutto, la qualità della viabilità e della mobilità”.

“Ritengo questa progettazione un grande contributo allo sviluppo della mobilità sostenibile che va di pari passo con la rigenerazione urbana e non per ultimo un contributo sostanzioso nell’ottica di perfezionare il collegamento con i Comuni limitrofi e dunque nell’area pisana”, conclude Di Maio.

