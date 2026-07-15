Parcheggio a Oltrarno, Adesso Calcinaia presenta una mozione: “L’area di via Maremmana sia riqualificata”

Written by Redazione• 8:39 am• Calcinaia, Politica

CALCINAIA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare Adesso Calcinaia.

Il gruppo consiliare Adesso Calcinaia ha presentato una mozione per chiedere la riqualificazione dell’area comunale situata davanti a via Maremmana, all’incrocio con via delle Case Bianche, nella frazione di Oltrarno, con l’obiettivo di realizzare un parcheggio adeguato al servizio dei residenti.

La vicenda risale al 2017, quando l’amministrazione presentò il progetto del marciapiede di via delle Case Bianche. Già allora i residenti evidenziarono che la nuova opera avrebbe reso necessario individuare nuovi spazi di sosta per compensare i parcheggi eliminati lungo la strada. Fu quindi proposta la realizzazione di un parcheggio nell’area antistante via Maremmana, soluzione accolta dall’amministrazione come intervento provvisorio, con l’impegno di arrivare successivamente a una sistemazione definitiva.

«Oggi, a distanza di quasi otto anni dalla conclusione dei lavori del marciapiede, quell’area si presenta ancora sterrata, con buche, priva di illuminazione. Nel frattempo il quartiere è cresciuto, sono aumentati gli insediamenti abitativi e, di conseguenza, anche il fabbisogno di posti auto», dichiara il gruppo consiliare.

Adesso Calcinaia ricorda anche che lo scorso marzo numerosi cittadini hanno sottoscritto una petizione chiedendo la riqualificazione dell’area, con la realizzazione di un parcheggio asfaltato, dotato di segnaletica e illuminazione. Secondo il gruppo, però, l’amministrazione non avrebbe ancora fornito risposte concrete.

«Con la mozione chiediamo che l’amministrazione comunale intervenga finalmente su un’area di sua proprietà per renderla realmente fruibile alla collettività, realizzando un parcheggio funzionale e sicuro. Si tratta di un’opera attesa da anni dai residenti e che rappresenterebbe il naturale completamento della riqualificazione del quartiere di Oltrarno».

Last modified: Luglio 15, 2026