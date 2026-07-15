Monte Faeta. Mazzarri: “Bene gli interventi di messa in sicurezza. Ora una soluzione definitiva per Via delle Casette e un cronoprogramma chiaro per mettere al corrente i cittadini”

Written by Redazione• 9:12 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – La Consigliera comunale civica Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco) esprime apprezzamento per l’avvio degli interventi di messa in sicurezza sul versante di Asciano del Monte Faeta, finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico conseguente al devastante incendio che ha colpito i Monti Pisani.



“Si tratta di un intervento importante e necessario – dichiara Mazzarri –. Dopo un incendio di tale portata era indispensabile agire rapidamente per mettere in sicurezza il territorio, ridurre il rischio di dissesto e proteggere residenti e viabilità. È giusto riconoscere l’impegno dell’Amministrazione nell’aver avviato questi lavori“.

La Consigliera ricorda tuttavia che le criticità dell’area erano state evidenziate da tempo attraverso una costante attività istituzionale. Negli ultimi mesi Elisabetta Mazzarri ha presentato interrogazioni, mozioni, segnalazioni agli uffici comunali e richieste di intervento, denunciando ripetutamente le condizioni di Via delle Casette e la necessità di opere strutturali per la messa in sicurezza dell’intera area. Un’attività documentata anche dalla stampa locale, che ha riportato le iniziative della Consigliera e le numerose segnalazioni dei cittadini.

“In particolare avevo evidenziato: il progressivo deterioramento della carreggiata; il dilavamento del materiale stabilizzato posato sulla strada; l’erosione provocata dalle acque meteoriche; la trasformazione di Via delle Casette in un canale di ruscellamento durante gli eventi piovosi; i continui disagi per i residenti; la necessità di un intervento definitivo di regimentazione delle acque e consolidamento del fondo stradale“.



La Consigliera ricorda inoltre che Via delle Casette ha svolto un ruolo strategico anche durante l’emergenza incendio, essendo utilizzata come viabilità di supporto dai mezzi antincendio, a conferma della sua importanza per la sicurezza dell’intero territorio: “L’avvio dei lavori sul Monte Faeta rappresenta un segnale positivo anche rispetto alle richieste che ho avanzato in questi mesi. Mi auguro che gli interventi in corso comprendano anche una soluzione definitiva per Via delle Casette, attraverso opere di drenaggio, consolidamento del fondo, stabilizzazione dei versanti, rimozione delle alberature compromesse e monitoraggio costante delle aree maggiormente esposte“.

Mazzarri chiede inoltre che venga reso pubblico un cronoprogramma degli interventi, con tempi certi e verificabili, affinché cittadini e residenti possano conoscere lo stato di avanzamento delle opere:

“Continuerò a seguire con attenzione questa vicenda, esercitando il mio ruolo di controllo e proposta nell’interesse della comunità. Quando vengono realizzati interventi utili è doveroso riconoscerlo, ma allo stesso tempo è necessario garantire che il lavoro venga completato con interventi strutturali capaci di prevenire nuove criticità. La sicurezza del territorio deve rimanere una priorità assoluta“.

Last modified: Luglio 15, 2026